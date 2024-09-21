В Могилевской области запрещено посещать леса 21.09.2024, 20:38

Красный режим опасности.

Минлесхоз сообщил о полном закрытии лесов в Могилевской области для посещения. Также часть районов в Витебской, Гомельской и Минской областях получили красный режим опасности.

В Витебской области под запрет попали леса в 15 районах региона, в Гомельской – 12 районов. В Минской области красный режим опасности введен в четырех районах.

На остальной территории страны, согласно карте запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза, установлен желтый режим опасности – «посещение ограничено».

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