закрыть
21 сентября 2024, суббота, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилевской области запрещено посещать леса

  • 21.09.2024, 20:38
В Могилевской области запрещено посещать леса

Красный режим опасности.

Минлесхоз сообщил о полном закрытии лесов в Могилевской области для посещения. Также часть районов в Витебской, Гомельской и Минской областях получили красный режим опасности.

В Витебской области под запрет попали леса в 15 районах региона, в Гомельской – 12 районов. В Минской области красный режим опасности введен в четырех районах.

На остальной территории страны, согласно карте запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза, установлен желтый режим опасности – «посещение ограничено».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина