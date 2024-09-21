В Могилевской области запрещено посещать леса
- 21.09.2024, 20:38
Красный режим опасности.
Минлесхоз сообщил о полном закрытии лесов в Могилевской области для посещения. Также часть районов в Витебской, Гомельской и Минской областях получили красный режим опасности.
В Витебской области под запрет попали леса в 15 районах региона, в Гомельской – 12 районов. В Минской области красный режим опасности введен в четырех районах.
На остальной территории страны, согласно карте запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза, установлен желтый режим опасности – «посещение ограничено».