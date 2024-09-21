Харрис приняла приглашение CNN на второй раунд дебатов с Трампом 9 21.09.2024, 20:58

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Телеканал отправил приглашение и кандидату от республиканцев.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис согласилась на проведение дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом на телеканале CNN 23 октября.

Об этом сообщает телеканал CNN в субботу, 21 сентября.

По данным CNN, руководитель избирательной кампании Харрис Джен О’Мэлли Диллон заявила, что кандидат от демократов «готова к еще одной возможности разделить сцену с Дональдом Трампом». Она также утверждает, что тот должен «без проблем согласиться на новые дебаты».

Телеканал также заявил, что направил приглашение на дебаты обоим кандидатам. CNN добавил, что «для американского народа будут полезными вторые дебаты между двумя кандидатами в президенты США».

«Мы с нетерпением ждем ответа от обеих кампаний, чтобы американская общественность могла услышать больше от этих кандидатов перед тем, как принять окончательное решение», — заявили в CNN.

В сообщении телеканала говорится, что они предложили обоим кандидатам формат, похожий на первые дебаты, на котором Трамп и Харрис будут отвечать на вопросы модераторов в течение 90 минут.

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