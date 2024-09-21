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«План победы» вместо «формулы мира»

  • Александр Морозов
  • 21.09.2024, 22:15
«План победы» вместо «формулы мира»

Киев энергично меняет дипломатическую рамку.

Украинские беспилотники разнесли уже второй большой арсенал, первый в Торопце в Тверской области, а сейчас - в Тихорецке (Краснодарский край). Киев убедительно демонстрирует, что если украинцы получат ракеты, то возможности Кремля вести наступательные действия сильно сократятся.

Меж тем все съехались в Нью-Йорк, где 22-24 сентября Генассамблея ООН. Зеленский встречается там со всеми: вместо «украинской формулы мира» он выдвигает другой концепт: «формула победы».

Поскольку никаких опций окончания войны через переговоры не видно, и второй «саммит мира» проводить нет смысла, Киев энергично меняет дипломатическую рамку на первую половину 2025 года: все сфокусировалось на согласовании ударов по «международно признанной российской территории».

Летнее наступление РФ в августе-сентябре привело к тому, что украинцы закрепились в Курской области и разносят арсеналы беспилотниками.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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