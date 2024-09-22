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Китай присоединился к удару США по российской пропаганде

  • 22.09.2024, 8:21
  • 10,034
Китай присоединился к удару США по российской пропаганде

Заблокирован и один из ее белорусских филиалов.

Китай присоединился к американскому удару по кремлевской пропаганде. Принадлежащий китайской компании ByteDance сервис по созданию коротких видеороликов TikTok заблокировал десятки аккаунтов российского госагентства Sputnik и профиль RT International.

Речь идет об удалении 37 аккаунтов упомянутого пропагандистского ресурса, информирует «Радио Свобода».

В частности, под блокировку попали Sputnik Serbia, Sputnik Армения, Sputnik Беларусь.

При попытке перейти на эти аккаунты пользователи видят уведомление о невозможности найти данные профили. Пропагандисты жалуются, что соцсеть не объяснила им причину блокировки.

Примечательно, что блокировка пропагандистских аккаунтов в TikTok произошла на фоне новых санкций Вашингтона в отношении медиагруппы «Россия сегодня», включающей в себя агентство Sputnik.

Об этих ограничениях американский Минфин объявил 13 сентября. Как пояснили в ведомстве, такой шаг обоснован тем, что названная медиагруппа распространяет дезинформацию и вмешивается во внутренние дела других государств.

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