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Кадыров пожаловался, что Маск заблокировал ему Tesla Cybertruck

  • 22.09.2024, 8:59
  • 2,958
Кадыров пожаловался, что Маск заблокировал ему Tesla Cybertruck

Глава Чечни заявил, что это «не по-мужски».

В начале августа Кадыров опубликовал видео, на котором показал, как катается на Tesla Cybertruck с пулеметом на крыше. Он высоко оценил автомобиль и добавил, что теперь его отправят на войну в Украину, поблагодарив лично Маска за этот «подарок». Теперь этот сериал продолжается.

На этот раз Рамзан Кадыров сообщил, что автомобиль якобы уже не работает:

«Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. И вот недавно Маск дистанционно отключил кибертрак. Это не по-мужски. Пришлось буксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так поступают?» — написал Кадыров.

Илон Маск ранее опровергал заявления о том, что он якобы передал Кадырову Tesla Cybertruck.

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, будто я подарил Cybertruck российскому генералу? Это невероятно», — резко ответил он в соцсети X американскому журналисту, который сказал ему об этом. После этого Маск сгенерировал в чат-боте изображение Кадырова за рулем Cybertruck, который ездит вокруг Кремля.

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