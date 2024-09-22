Forbes: Дроны ВСУ взорвали 2000 тонн боеприпасов на юге России 22.09.2024, 10:00

Украинская кампания глубоких ударов по стратегическим целям внутри России изменилась.

Через четыре дня после подрыва огромного арсенала в городе Торопец на западе России, дроны ВСУ нанесли повторный удар по этому объекту и атаковали Тихорецк на юге страны-агрессора.

Как пишет Forbes, хочет нет подтверждений, вероятно, для этих ударов Украина использует реактивную ракету-дрон «Паляниця».

На складе в Торопце содержались значительные запасы стрелкового оружия, минометных снарядов, артиллерийских ракет и баллистических ракет большой дальности, в том числе российских «Искандеров» и северокорейских KN-23. При этом склад в Тихорецке «входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в системе материально-технического обеспечения российских войск».

По оценкам Генштаба, на момент удара там было 2000 тонн боеприпасов, в том числе снаряды северокорейского производства. Высокий огненный шар, возникший в результате удара подтверждает эту оценку. Эти взрывы на складах вызвали локальные землетрясения и были видны из космоса.

Последовательные рейды на склады боеприпасов сигнализируют об изменении украинской кампании глубоких ударов по стратегическим целям внутри России.

В течение многих месяцев Киев просил своих европейских и американских союзников разрешить бить по РФ британскими Storm Shadow, французскими SCALP-EG и американскими ракетами, но постоянно получали отказы.

«Очевидно, что терпение закончилось, украинцы удвоили производство оружия местной разработки - беспилотников и ракет, - которыми они могут обстреливать цели внутри России, не спрашивая предварительно ни у кого разрешения. Последние атаки также свидетельствуют об увеличении масштабов украинских глубоких ударов. Предыдущие рейды, некоторые из которых поражали цели на расстоянии до 1800 км внутри России, были впечатляющими с точки зрения материально-технического обеспечения, но небольшими по масштабу», - отмечает издание.

Однако последние рейды были гораздо более разрушительными. Это указывает на оружие, которое не летает так далеко, как украинские дроны, однако имеет большую мощность и достаточное количество.

Россияне в Торопце заявляли, что слышали реактивные двигатели над головой перед тем, как взорвался местный склад боеприпасов, что также указывает на «Паляницу».

Эта ракета разрабатывалась больше года и недавно имела боевой дебют - 24 августа она поразила цель в оккупированном Крыму. «Паляниця» может похвастаться турбореактивным двигателем АИ-ПБС-350, совместно разработанным PBS в Чехии и украинской фирмой «Ивченко-Прогресс». Этот двигатель производит 3400 ньютонов тяги - этого достаточно, чтобы доставить однотонную ракету на несколько сотен километров.

Это делает «Паляницу» похожей на крылатую ракету «Нептун» с турбовентиляторным двигателем. Однако, последняя более дорогая в производстве. Реактивная ракета хоть и менее эффективна, но и дешевле. Это позволяет сделать их гораздо больше.

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