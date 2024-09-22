В России задержан командир штурмового отряда, сыгравшего ключевую роль в оккупации Авдеевки 22.09.2024, 11:55

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Названо несколько причин ареста, в том числе конфликт с чеченцами.

В России задержан командир штурмового отряда 110-й мотострелковой бригады Владимир Новиков с позывным «Белый». Аналитики ISW называют несколько причин ареста российского командира.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

На днях российская актриса Яна Попловская и несколько так называемых российских «военкоров» заявил, что 13 сентября был задержан командир штурмового отряда 110-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус «ДНР») Владимир Новиков.

Попловская опубликовала обращение к министру обороны России Андрею Белоусову с просьбой вернуть Новикова на фронт, отметив, что тот «сыграл ключевую роль» в захвате россиянами Авдеевки и Красногоровки, имеет три государственных ордена за мужество и получил много писем от своих подчиненных с требованием освободить его из-под ареста.

Сторонники Новикова утверждают, что его якобы арестовали после того, как он попытался остановить чеченцев, снабжавших наркотики оккупантами. Чеченцы якобы подали жалобу.

Другие военные блоггеры считают, что военному командованию РФ не понравились инициативы Новикова по обучению российских солдат и осужденных «Шторм-Z» по нейтрализации угроз украинских беспилотников. Новиков якобы участвовал в разработке системы противодействия беспилотникам под названием «захват малого неба», но это противоречит штабному протоколу.

В СМИ связали арест Новикова со смертью известных российских блогеров и операторов беспилотников.

Аналитики ISW напомнили, что ранее российское высшее военное командование увольняло и задерживало некоторых популярных и эффективных командиров, выражавших беспокойство по поводу темпов российских операций и постоянных проблем.

«Российское военное руководство и правительство продолжают сокращать класс частично независимых российских военных новаторов, специалистов и командиров для централизации сил, поддержания темпов наступления в Донецкой области и компенсации кадрового дефицита», - говорится в отчете.

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