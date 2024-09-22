В Курской области ликвидировали высокопоставленного российского командира и его зама 22.09.2024, 14:10

По машине ударили дроном.

В Глушковском районе Курской области ликвидировали командира 234-го гвардейского десантно-штурмового полка (в/ч 74268) РФ Александра Курина. Также «прилетело» по его заместителю, сообщает «Главред».

Ликвидацию в Сети подтвердили российские военные паблики. Хотя в открытых источниках утверждается, что Курин погиб на войне против Украины еще в июле 2024 года.

Отмечается, что дрон-камикадзе попал по автомобилю Курина в конце августа.

«В результате удара скончался заместитель командира полка Михайлов Юрий. Курин чудом выжил», — говорится в сообщении.

Затем информацию уточили — Курин тоже «задвухсотился».

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