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iPhone 17 получит долгожданную функцию

  • 22.09.2024, 14:52
iPhone 17 получит долгожданную функцию

Она уже есть у «прошек» и Android-смартфонов.

В этом году Apple заметно проапгрейдила базовые iPhone 16, но сохранила 60-герцевый экран, за что ее давно ругают. Перевести всю линейку на 120 Гц Apple планирует только в следующем году, сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитика Росса Янга.

Технология ProMotion позволит смартфонам регулировать частоту обновления от 1 до 120 Гц в зависимости от сценариев использования. Так, при чтении или отображении статичного изображения она снизится, а в играх и видео – повысится. Это позволит улучшить автономность, сохранив комфортный уровень просмотра контента.

Вместе с этим на базовых iPhone станет доступен режим Always On Display. На заблокированном экране будут постоянно отображаться время и дата, а также поступающие уведомления и виджеты.

Пока неизвестно, будут ли внесены какие-то улучшения в экраны iPhone Pro, но вполне может получиться так, что как минимум в экранах старшие модели перед младшими уже не будут иметь такого весомого преимущества, как сейчас.

В ранних утечках говорилось, что помимо перехода на 120 Гц, все смартфоны iPhone 17 получат масштабный апгрейд фронтальной камеры с 12 до 24 Мп. Apple последний раз обновляла селфи-камеру телефонов в 2019 году, когда вышел iPhone 11.

По слухам, в 2025 году Apple уберет из линейки Plus-версию iPhone, заменив ее новой моделью.

Предположительно, аппарат получит название iPhone 17 Air и будет предназначен для тех, «кто ищет что-то более интересное, чем стандартный iPhone, но при этом не нуждается в фишках Pro-моделей».

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