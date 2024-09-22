МИД Украины пригрозил Лукашенко последствиями из-за встречи с Пушилиным 22.09.2024, 17:49

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Встреча белорусского диктатора Александра Лукашенко с главарем так называемой «Донецкой народной республикой» Денисом Пушилиным будет иметь последствия для отношений Украины с Беларусью.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление МИД Украины.

В частности, МИД решительно осуждает встречу Лукашенко с представителем российской власти на оккупированной части Донецкой области.

«Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси по суверенитету и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь», - говорится в заявлении.

Также Украина отвергает лицемерную риторику Лукашенко о «принципах» сотрудничества с временно оккупированными территориями и считает ее поддержкой войны.

«Призываем белорусский народ осознать, что на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками из наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его «теплых чувствах» к «братскому украинскому народу» звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами», - отметили в МИД.

Эти недружественные действия не могут остаться без должного реагирования и будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений, добавили в министерстве.

Отметим, ранее на этой неделе Лукашенко принимал Пушилина в своей администрации после встречи с руководством избирательных органов стран СНГ. Как заявил белорусский диктатор, он не отказывался от сотрудничества с оккупационными властями в Донецке.

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