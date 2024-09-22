Ученые: Муравьиные «цивилизации» напоминают человеческий мир 2 22.09.2024, 20:54

Они делают операции, ведут войны и занимаются животноводством.

Исследователи наблюдали удивительное явление у распространенного коричневого вида муравьев — флоридских муравьев-древоточцев. В новом исследовании группа ученых зафиксировала, как эти муравьи ампутируют ногу своему собрату, чтобы спасти ему жизнь, пишет ВВС.

«Это первый случай в животном мире, когда мы наблюдаем, как собратья удаляют часть тела у другого муравья, чтобы сохранить ему жизнь», — пишет Эрик Франк, поведенческий эколог из Вюрцбургского университета и ведущий автор исследования, в своем исследовании.

Исследование знаменует собой новый случай хирургического вмешательства среди животных, подчеркивая беспрецедентный уровень альтруистического поведения.

Хотя в колониях муравьев и раньше отмечались случаи ухода за ранеными собратьями и жертвования своей жизнью в защиту колонии, эксперты утверждают, что это первый задокументированный случай такого прямого, спасающего жизнь вмешательства.

Исследователи давно отмечают поразительное сходство между муравьиными обществами и человеческими сообществами, особенно в их социальной структуре и межличностных отношениях. Новое наблюдение добавляет новое измерение нашему пониманию поведения муравьев и их способности к сложным, самоотверженным действиям.

Ожесточенная борьба на пороге

Муравьиные колонии демонстрируют разнообразные формы поведения, повторяющие человеческие. Некоторые виды собирают листья и палочки, выращивают на них грибы и употребляют в пищу.

Другие занимаются разведением насекомых, укрывая в своих гнездах тлю и собирая с нее богатую питательными веществами жидкость, известную как «молочная роса».

Однажды на пороге моего дома я увидел, как один муравей насадил голову другого муравья на свою собственную антенну, а безжизненное тело тащил за собой в лапах.

Доктор Приядаршан Дхармараджан, энтомолог из Фонда Ашока для исследований в области экологии и окружающей среды (ATREE) в Бангалоре, говорит, что конфликты могут возникать даже между муравьями одного вида, если они из разных муравейников.

Среди наиболее интригующих видов муравьев можно назвать так называемых муравьев-рабовладельцев — они вторгаются в гнезда других видов, похищая молодых личинок, чтобы вырастить их в качестве рабов в своих собственных колониях.

«У муравьев-рабовладельцев нет никаких отношений с муравьями, которых они порабощают; они просто используют захваченных муравьев для обслуживания своей колонии», — говорит доктор Байдья, энтомолог из Центра экологических исследований Аранья в Гоа.

Их главная цель — грабить ресурсы конкурирующих колоний.

«Во время таких сражений муравьи из подвергнувшейся нападению колонии будут защищать свой муравейник с большим ожесточением. Однако если вторгшимся муравьям удается захватить матку, охранники и рабочие муравьи прекращают сопротивление, и колония фактически сдается», — говорит Саханашри, научный сотрудник ATREE.

Социальная структура муравьев

В муравейниках есть матки, самцы, рабочие и муравьи-солдаты. Все они выполняют разные функции.

В муравьиных колониях большинство муравьев — самки, но лишь некоторые из них обладают способностью к размножению. Они называются матками.

Живущие в колонии самцы немногочисленны и имеют единственную цель: спариваться с маткой, захват которой может означать конец существования колонии.

«Матка муравьев необходима для формирования и поддержания колонии. Если она погибнет, выживание колонии окажется под угрозой. Поэтому другие муравьи часто рискуют жизнью, чтобы защитить ее во время вторжения», — говорит доктор Байдья.

Перед сезоном размножения матка и репродуктивные самцы покидают свои гнезда, чтобы принять участие в брачном полете — ритуале спаривания, во время которого матка выбирает самца из другой колонии в воздухе. После спаривания матка приземляется, сбрасывает крылья и основывает новое гнездо под землей, где начинает откладывать яйца. Из яиц вылупляются рабочие муравьи, которые помогают расширить новую колонию.

Этот процесс подчеркивает ключевую роль матки в продолжении существования колонии и объясняет, почему ее захват может привести к краху всей колонии.

Иерархия в колониях

Муравьиные колонии демонстрируют четкую иерархию, в которой различные типы муравьев играют разные роли.

«Коммуникативные стратегии муравьев невероятно сложны, — объясняет доктор Байдья. — Эти стратегии в сочетании с их социальной природой объясняют, почему муравьи готовы жертвовать своей жизнью, чтобы защитить колонию».

Доктор Байдья поясняет: «Главная цель всех живых организмов — произвести здоровое потомство и обеспечить продолжение своих генов. В муравьиных колониях все муравьи, по сути, являются сестрами, разделяя около 75% своего генетического состава. Матка — единственная репродуктивная особь, и от ее яиц зависит будущее колонии».

«Таким образом, рабочие и солдаты сосредоточены на кормлении и защите матки, воспитании личинок и руководстве развитием новых муравьев», — добавляет он.

Такая глубокая приверженность выживанию колонии объясняет, почему во время вторжения муравьи идут на чрезвычайные меры, даже жертвуя жизнью.

Как муравьи общаются?

В общении и выживании муравьи во многом полагаются на свои сенсорные антенны. Эти усики — два тонких образования, растущих от головы над глазами — играют важнейшую роль в повседневной деятельности.

Например, когда муравей обнаруживает источник пищи, слишком большой для того, чтобы справиться в одиночку, он отмечает его местоположение феромонами. Этот химический след действует как система GPS, направляя других членов колонии к месту скопления пищи.

«Если муравьи теряют свои антенны, они теряют способность ориентироваться, общаться и чувствовать опасность. По сути, антенны жизненно важны для выживания муравья», — говорит доктор Дхармараджан.

Как прокормить колонию

У муравьев есть свой собственный способ пометить пищу, чтобы привлечь других муравьев, коллективно отнести ее в безопасное место, а затем пообедать ею всей группой.

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