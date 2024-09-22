«Барселона» одержала третью разгромную победу подряд в чемпионате Испании 1 22.09.2024, 22:17

Каталонцы забили пять мячей «Вильярреалу», по дублю оформили Левандовски и Рафинья.

«Барселона» продлила серию побед в чемпионате Испании, крупно обыграв «Вильярреал» в гостевом матче шестого тура.

Игра завершилась со счетом 1:5.

У хозяев отличился Айосе Перес на 38-й минуте. У гостей дубли оформили Роберт Левандовски (20, 35) и Рафинья (75, 84), еще один гол на счету Пабло Торре (58).

На 67-й минуте Левандовски не реализовал пенальти.

Левандовски повторил достижение другого поляка, Яна Урбана, по числу голов за «Барселону» в чемпионате — 48. Но Левандовски для этого понадобилось на 102 матча меньше.

Торре стал четвертым игроком «Барселоны» с начала сезона (после Рафиньи, Левандовски и Феррана Торреса), записавшим на свой счет гол и пас в одном матче. Ни в одной другой команде топ-5 лиг Европы столько игроков, сделавших гол+пас за игру, больше нет.

«Барселона» в предыдущих матчах Ла Лиги с «Жироной» и «Вальядолидом» также одержала разгромные победы и лидирует в чемпионате с 18 очками. В следующем туре ее соперником будет «Хетафе» 25 сентября.

«Вильярреал» занимает пятое место и в следующей игре встретится с «Эспаньолом» 26 сентября.

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