Гору Афон в Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,6 23.09.2024, 5:56

Оно произошло в воскресенье во второй половине дня.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в воскресенье во второй половине дня на территории монастыря на Афоне на северо-востоке Греции.

Об этом сообщает Ekathimerini.

По данным Афинского геодинамического института, очаг землетрясения находился в 8 километрах к северо-западу от горы Афон на глубине 12,8 километров.

Через несколько минут был зафиксирован также сильный афтершок магнитудой 3,9.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com