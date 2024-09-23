Гору Афон в Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,6
- 23.09.2024, 5:56
Оно произошло в воскресенье во второй половине дня.
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в воскресенье во второй половине дня на территории монастыря на Афоне на северо-востоке Греции.
Об этом сообщает Ekathimerini.
По данным Афинского геодинамического института, очаг землетрясения находился в 8 километрах к северо-западу от горы Афон на глубине 12,8 километров.
Через несколько минут был зафиксирован также сильный афтершок магнитудой 3,9.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.