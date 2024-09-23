Названы пункты «плана победы» Зеленского
- 23.09.2024, 8:36
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В нем говорится и об операции в Курской области РФ.
«План победы» президента Украины Владимира Зеленского, который он собирается представить американскому лидеру Джо Байдену, предполагает продолжение операции украинских военных в Курской области и получение «конкретных» современных вооружений от Запада, пишет The Times.
Также, по данным издания, в план входят гарантии безопасности для Украины со стороны западных стран, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», и международная финансовая помощь для разрушенной войной украинской экономики.
Перед прибытием в США, где Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ОНН и встретиться с Байденом, украинский президент подчеркнул, что его «плану победу» нужна быстрая поддержка США и других западных союзников, чтобы Украина с позиции силы могла начать переговоры с Россией до конца этого года.
«Давайте сделаем все это сегодня, пока все чиновники, которые хотят победы Украины, находятся на официальных должностях», — сказал Зеленский. Как отмечает The Times, украинский президент хочет «защитить от [кандидата в президенты Дональда] Трампа» американскую поддержку Украины после предложения последнего закончить войну за счет территориальных уступок России.
До этого Зеленский говорил, что «план победы» Киева состоит из пяти пунктов. «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — пояснил он в интервью NBC News. Он добавил, что реализовать этот план можно только при помощи западных союзников Киева.