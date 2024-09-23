Российская пропаганда пробивает очередное дно

Российская пропаганда пробивает очередное дно4
- Денис Казанский
- 23.09.2024, 9:14
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Вот такие тексты стоило бы зачитывать в ООН.
Российские Z-пропагандисты в своих СМИ открыто стали называть жителей Донбасса людьми второго сорта, которым нельзя давать свободы и которых необходимо пропускать через фильтрационные лагеря как неблагонадежные.
В частности, об этом пишет сайт «Царьград» православного (!) олигарха Константина Малофеева.
Просто почитайте это:
«Этим регионам ни в коем случае нельзя давать никакой свободы. И на первых порах установит там особый режим и фильтрационные меры. И, если хотите, да, я считаю их неблагонадежными. Я там был, воевал в ополчении, знаю, о чем говорю. Порядок там навести можно, если первые лет пять относится к ним так, как Китай к локациям уйгуров. И ввести туда русские полицейские подразделения, а также военную полицию, личност. Во время войны все эти регионы должны полностью контролировать контрразведка»
Это не фейк. Прикрепляю скрин. Можете загуглить и почитать сами. Автор этой реплики – российский «защитник Донбасса» Танай Чолханов. Ну вот такие «защитники» пришли из России за русскоязычное население заступаться.
А помните, как российские власти рассказывали, что народ Донбасса в Украине притесняют, ненавидят, угнетают? Ну вот теперь почитайте, что пишут о жителях Донбасса российские «освободители». Такого никакие бандеровцы никогда себе не позволяли. Настоящие оккупанты и поработители пришли на Донбасс из России. И вот очередное тому доказательство.
Вот такие тексты стоило бы зачитывать в ООН и вообще неплохо бы цитировать Зеленскому в своих обращениях. Чтобы все видели и не забывали упругое отношение России к украинским гражданам, в том числе – к пророссийским
Денис Казанский, «Фейсбук»