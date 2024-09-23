закрыть
23 сентября 2024, понедельник, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: Российских моряков с «Адмирала Кузнецова» отправили воевать в Украину

1
  • 23.09.2024, 9:37
  • 2,272
Forbes: Российских моряков с «Адмирала Кузнецова» отправили воевать в Украину

Из них создали механизированный батальон.

Кремль, по всей видимости, перевел моряков из экипажа судна «Адмирал Кузнецов», единственного авианосца военного флота РФ, и отправил их воевать против Украины, сообщает 22 сентября Forbes.

Как пишет военный аналитик издания Дэвид Экс, авианосец не выходил на боевое дежурство уже восемь лет и все более маловероятно, что он вообще когда-либо выйдет на него.

По данным аналитиков OSINT-проекта Moklasen, по крайней мере частично из членов экипажа Кузнецова сформировали так называемый механизированный батальон Фрегат в составе 1-й гвардейской танковой армии страны-агрессора РФ. Данное подразделение было замечено в боях против Сил обороны в районе Харькова, а затем был переброшен в район Покровска.

«Это поразительное открытие, которое подчеркивает кризис с кадрами в российской армии… а также подчеркивает ветхое состояние крупнейших военных кораблей российского флота, большинство из которых остались со времен холодной войны», — считает Экс.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина