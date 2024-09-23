Forbes: Российских моряков с «Адмирала Кузнецова» отправили воевать в Украину 1 23.09.2024, 9:37

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Из них создали механизированный батальон.

Кремль, по всей видимости, перевел моряков из экипажа судна «Адмирал Кузнецов», единственного авианосца военного флота РФ, и отправил их воевать против Украины, сообщает 22 сентября Forbes.

Как пишет военный аналитик издания Дэвид Экс, авианосец не выходил на боевое дежурство уже восемь лет и все более маловероятно, что он вообще когда-либо выйдет на него.

По данным аналитиков OSINT-проекта Moklasen, по крайней мере частично из членов экипажа Кузнецова сформировали так называемый механизированный батальон Фрегат в составе 1-й гвардейской танковой армии страны-агрессора РФ. Данное подразделение было замечено в боях против Сил обороны в районе Харькова, а затем был переброшен в район Покровска.

«Это поразительное открытие, которое подчеркивает кризис с кадрами в российской армии… а также подчеркивает ветхое состояние крупнейших военных кораблей российского флота, большинство из которых остались со времен холодной войны», — считает Экс.

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