Пушилин «сдал» Лукашенко
- 23.09.2024, 9:54
Белорусский режим сотрудничает с террористами.
Главарь террористов Денис Пушилин в интервью белорусскому госТВ рассказал, что белорусский мультибрендовый центр появится в «ДНР».
По его словам, у делегации террористов из «ДНР» была возможность посетить Беларусь, проработать довольно много вопросов. После этого, уточнил Пушилин, было подписано коммюнике на полях Петербургского экономического форума, которое было связано с расширением взаимодействия между «ДНР» и Беларусью.
— Были даже подписаны соглашения с рядом предприятий, — заявил глава ДНР.
Отметим, украинский МИД пригрозил режиму Лукашенко из-за визита Пушилина в Беларусь.