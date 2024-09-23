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Пушилин «сдал» Лукашенко

  • 23.09.2024, 9:54
Пушилин «сдал» Лукашенко

Белорусский режим сотрудничает с террористами.

Главарь террористов Денис Пушилин в интервью белорусскому госТВ рассказал, что белорусский мультибрендовый центр появится в «ДНР».

По его словам, у делегации террористов из «ДНР» была возможность посетить Беларусь, проработать довольно много вопросов. После этого, уточнил Пушилин, было подписано коммюнике на полях Петербургского экономического форума, которое было связано с расширением взаимодействия между «ДНР» и Беларусью.

— Были даже подписаны соглашения с рядом предприятий, — заявил глава ДНР.

Отметим, украинский МИД пригрозил режиму Лукашенко из-за визита Пушилина в Беларусь.

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