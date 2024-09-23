Российские аэропорты в Астрахани и Волгограда закрывали из-за атак дронов 23.09.2024, 9:57

Несколько рейсов были задержаны.

Российские аэропорты в Волгограда и Астрахани закрывали минувшей ночью из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным информационного ресурса, волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты в районе 1:40 по минскому времени, из-за чего оказались задержаны два рейса — по одному на прилет и вылет.

За час до этого был закрыт аэропорт Астрахани — задержаны оказались три рейса. По данным SHOT, чуть позднее пяти утра опасность была снята, а в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Астраханской области были сбиты украинские беспилотники.

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