Названа причина провального запуска ядерной ракеты «Сармат»8
- 23.09.2024, 11:49
- 11,426
Продемонстрировать «супероружие» не вышло.
Россия не впервые провела неудачные испытания ядерной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Об этом в эфире Radio NV заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.
«Их процесс ввода в эксплуатацию можно считать по количеству взрывов. В прошлом году в феврале был взрыв «Сармата». Однако, в российском Министерстве обороны заявили в сентябре 2023 года, заявляют, что она поставлена на боевое дежурство. Как по мне, такая спешка - это попытка продемонстрировать миру введение в эксплуатацию нового супероружия. Это является очевидным элементом путинского ядерного шантажа», - считает эксперт.
В то же время он сравнил способности России и КНДР в создании аналогичных баллистических ракет. По словам эксперта, испытания северокорейских ракет имеют значительно большую результативность, хотя и собраны из тех же деталей, что и российские. По мнению эксперта, есть две причины такой низкой результативности российской ядерной программы.
«Первым важным фактором является то, что у россиян нет мощной теоретически-практической школы, которую имела Украина. Россияне решили, что они смогут справиться своими силами. Впрочем, преодолеть эти проблемы можно - Северная Корея не лучший пример, но серьезный по сравнению с россиянами. И здесь возникает другой фактор - жадность. Не только конструкторов, но и менеджеров. Когда вся вертикаль построена на откатах и воровстве - такая продукция и получается», - добавил Лакийчук.