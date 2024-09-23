Армия Израиля призвала жителей Ливана эвакуироваться 23.09.2024, 12:26

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По террористам из «Хезболлы» будут наноситься удары.

Израильская армия призвала гражданское население Ливана покинуть районы, в которых действует террористическая группировка «Хезболла» — предупредив, что вскоре по тем «нанесут масштабные точные удары», заявил 23 сентября спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, пишет сайт «Детали».

«Мы просим жителей ливанских поселков обратить внимание на сообщения и предупреждения, опубликованные ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — ред.), и прислушаться к ним. (…) Мы советуем мирным жителям населенных пунктов, расположенных вблизи зданий и территорий, используемых Хезболлой в военных целях — например, для хранения оружия — немедленно покинуть опасные места ради их собственной безопасности», — заявил офицер.

Предупреждение ЦАХАЛ прозвучало после того, как израильская армия утром в понедельник, 23 сентября, нанесла «масштабные удары» по объектам Хезболлы — после выходных, в течение которых обе стороны вели самый интенсивный огонь с начала очередного обострения военного конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года.

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