Армия Израиля призвала жителей Ливана эвакуироваться
- 23.09.2024, 12:26
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По террористам из «Хезболлы» будут наноситься удары.
Израильская армия призвала гражданское население Ливана покинуть районы, в которых действует террористическая группировка «Хезболла» — предупредив, что вскоре по тем «нанесут масштабные точные удары», заявил 23 сентября спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, пишет сайт «Детали».
«Мы просим жителей ливанских поселков обратить внимание на сообщения и предупреждения, опубликованные ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — ред.), и прислушаться к ним. (…) Мы советуем мирным жителям населенных пунктов, расположенных вблизи зданий и территорий, используемых Хезболлой в военных целях — например, для хранения оружия — немедленно покинуть опасные места ради их собственной безопасности», — заявил офицер.
Предупреждение ЦАХАЛ прозвучало после того, как израильская армия утром в понедельник, 23 сентября, нанесла «масштабные удары» по объектам Хезболлы — после выходных, в течение которых обе стороны вели самый интенсивный огонь с начала очередного обострения военного конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года.