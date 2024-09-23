Белорусскоязычной айтишнице из EPAM грозит до десяти лет колонии 23.09.2024, 12:41

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Марина Леанович

Год назад девушка вернулась из Грузии.

Марину Леанович, которая до задержания работала в EPAM, обвиняют в «финансировании войны» и «содействии экстремизму». Девушке грозит от пяти лет колонии. Судить ее будет та же судья, что и Насту Лойко и Алеся Пушкина.

Марине Леанович 28 лет. Она из Минска. После школы училась в БГУИР на метролога. Сразу по распределению девушка начала работать в EPAM, где была фронтенд-разработчицей (человек, который разрабатывает ту часть программы, которую видит пользователь), пишет «Наша Нива».

Также Марина занимается творчеством. Например, пишет статьи для белорусской Википедии, делает иллюстрации и переводит на белорусский язык, а еще пишет стихи. Все социальные сети девушка ведет на белорусском языке, но под псевдонимами.

После начала войны Марина переехала жить в Грузию и осела в Тбилиси. Девушка увлекается природой, фотографирует и идентифицирует интересных насекомых и других живых существ, которых находит во время путешествий. В последний раз она что-то отмечала 3 августа 2023 года — это был паук, которого она увидела в Тбилиси.

О задержании Марины сообщили в твиттере в октябре 2023 года. Неизвестно, почему девушка вернулась в Беларусь.

Суд над Мариной Леанович начинается 11 октября 2024 года. Ее обвиняют по двум статьям — «финансирование экстремистской деятельности» (ч. 1 и ч. 2 ст. 361-2 УК) и «финансирование или иная финансовая поддержка войны» (ч. 2 ст. 361-3 УК). Девушке грозит от пяти до десяти лет колонии.

Судить ее будет Елена Шилько, которая выносит политические приговоры как минимум с 2006 года. Шилько присудила семь лет колонии за правозащитную деятельность Настасье Лойко, шесть лет за донаты Николаю Василевичу и пять лет Алесю Пушкину, который умер за решеткой.

Елена Шилько

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