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Названы смартфоны с лучшим временем автономной работы в 2024-м году

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  • 23.09.2024, 12:50
Названы смартфоны с лучшим временем автономной работы в 2024-м году

Тройку лучших замыкает новенький iPhone.

Автономность – один из предопределяющих факторов при выборе смартфона. К счастью, большинство современных девайсов с легкостью держаться с утра до вечера – но если вы ищете чего-то большего, специалисты портала Tom's Guide составили рейтинг смартфонов с лучшей автономностью в 2024 году.

Эксперты протестировали разные девайсы с Android и iOS, чтобы выявить модели, которые дольше всего работают без подзарядки при непрерывном активном использовании. Условия испытаний включали установку значения яркости дисплея на 150 нит и кадровой частоты на «авто» (при наличии такой опции) и постоянного подключения к 5G.

Согласно их рейтингу, дольше всего без подзарядки может работать ASUS ROG Phone 8 Pro – 18 часов и 48 минут. Меж тем полная зарядка телефона занимает 50 минут. Зарядное устройство на 65 Вт идет в комплекте.

На втором месте оказался субфлагман OnePlus 12R, который протянул 18 часов и 42 минуты. Быстрая зарядка 80 Вт восполнит батарею до 100% за пол часа.

Замыкает тройку лидеров новенький iPhone 16 Pro Max. Он выключился через 18 часов и 6 минут. Немногим раньше разрядились Asus Zenfone 11 и OnePlus 12.

В целом, среди телефонов с самым высоким показателем автономности есть как 1000-долларовые флагманы, так и недорогие Android-аппараты, например Moto G Stylus 5G или Nothing Phone (2a). Но всех их объединяет то, что они способны «протянуть» 14 часов непрерывного активного пользования.

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