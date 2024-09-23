Лукашисты попытались сорвать реформу ООН
- 23.09.2024, 12:58
Делегация режима оказалась в списке стран-изгоев.
Долгожданная глобальная реформа Организации Объединённых Наций была наконец принята, пишет издание The Washington Post.
Обсуждение реформы проходило на выходных во время «Саммита будущего» ООН в Нью-Йорке, в котором, среди прочих, участвовала и делегация режима Лукашенко.
Итоговый документ саммита, официально названный «Пакт о будущем», был принят всеми странами-членами ООН и представляет собой глобальный план из 56 пунктов по таким вопросам, как искоренение бедности, смягчение последствий изменения климата, достижение гендерного равенства, укрепление мира, защита гражданских прав и другим.
Пакт также представляет собой первую многостороннюю согласованную поддержку ядерного разоружения за более чем десятилетие и первое универсальное соглашение о международном управлении искусственным интеллектом, отмечает The Washington Post.
Кроме того, реформа ООН предусматривает усиление роли организации в предотвращении военных конфликтов и расширение состава Совета Безопасности ООН за счет включения представителей Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
Как заявляет пресс-служба ООН, принятие документа о реформе было под вопросом до последнего момента. Атмосфера на саммите была настолько напряженной, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с тремя подготовленными речами.
Единственной страной, которая попыталась сорвать принятие документа, была Россия, которую поддержали Беларусь и ряд других авторитарных стран.
«Россия при поддержке Беларуси, Ирана, Северной Кореи, Никарагуа, Судана и Сирии попыталась внести поправку в проект глобальной реформы ООН, которая сделала бы эту реформу бессмысленной. Поправка представляла собой фразу, что «ООН и ее структуры не должны вмешиваться в вопросы, которые по сути находятся под внутренней юрисдикцией какого-либо государства».
Против российской поправки выступило абсолютное большинство стран мира, особенно все 54 страны Африки, которые и инициировали голосование против поправки, вызвав аплодисменты в зале, пишет The Washington Post.