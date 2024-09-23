Киберспециалисты ГУР атаковали два банка России 23.09.2024, 13:48

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Нарушена работа сайтов финучреждений.

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины совершили хакерскую атаку на два российских банка.

Хакерской атаке подверглись банки «Московский кредитный банк» и «Россельхозбанк», сообщили УНИАН источники в спецслужбах.

В результате кибератаки не работали мобильные приложения этих банков, и была нарушена работа сайтов финучреждений.

Собеседники добавили, что техподдержка вражеских банков не смогла определить даже приблизительное время, за которое сможет восстановить работу интернет-сервисов. Источники в спецслужбе добавили, что хакерские атаки по финансовой системе России будут осуществляться до тех пор, пока украинскую землю не покинет последний захватчик.

«...Россияне должны осознавать, что каждое финансовое учреждение - законная цель для наших Сил безопасности и обороны, ведь все они участвуют в финансировании оккупационной армии», - добавили источники агентства.

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