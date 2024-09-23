Ученые спустя пять лет нашли эпицентр распространения COVID-19
- 23.09.2024, 14:21
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Названы все «подозреваемые».
Пока в мире распространяется новый вариант COVID, ученые провели детальный анализ генетического материала, взятого на территории оптового рынка морепродуктов Хуанань в Ухане. Теперь точно известно, какие виды животных находились в том районе, когда началось распространение вируса в 2019 году, указано в научном журнале Cell.
Среди животных видов — енотовидные собаки, сизые бамбуковые крысы, собаки, европейские кролики, амурские ежи, малайские дикобразы, мунтжаки, гималайские сурки и пальмовые циветы. Эти новые данные усиливают косвенные доказательства того, что вирус SARS-CoV-2 мог перейти от инфицированных животных к человеку, а рынок был центральным местом раннего распространения, говорится в исследовании.
Анализ, опубликованный в журнале, хоть и не доказывает, что животные были инфицированы вирусом, но их ДНК была обнаружена очень близко к вирусу, иногда на одном и том же мазке. Это означает, что существует высокая вероятность того, что животные на рынке могли быть источником заражения.
Из животных, присутствовавших на рынке, кролики, собаки и енотовидные собаки известны восприимчивостью к инфекции Covid-19, указано в материале. Енотовидные собаки, в частности, способны передавать инфекции, что делает их «подозреваемыми» виновниками всемирной пандемии.
Кроме того, анализ показывает, что вирус SARS-CoV-2, присутствовавший на рынке, появился в то же время, что и вирус, распространившийся по всему миру, что предполагает их идентичность. Если бы вирус сначала появился в другом месте, а затем попал на рынок, где его распространение усилилось, как предполагает теория лабораторной утечки, время появления вируса, обнаруженного на рынке, отличалось бы от времени появления пандемического вируса.