Умеров: Украинские дроны показали, что такое настоящее Moscow never sleeps 23.09.2024, 20:24

Сегодня дроны ВСУ летают более чем на 1000 км.

В Украине за последний год в несколько раз увеличили дальнобойные возможности. Об этом в колонке для Forbes Ukraine, опубликованной 23 сентября, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, в 2024 году только Минобороны законтрактовало дронов более чем на 21 млрд грн и боеприпасов к ним еще на 9 млрд грн.

«Наши дроны показали, что такое настоящее Moscow never sleeps (Москва никогда не спит - прим.), – написал Умеров. – Сегодня украинские дроны летают более чем на 1000 км, долетают до Мурманска и Надволжья, уничтожают российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы».

Как отметил министр, Украина первой в мире ввела технологию «роя дронов».

«Только за последний год нам удалось уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага. Среди них – пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава РФ. Мы вынудили врага перебазировать самолеты на аэродромы от границы на 250 км. В Черном море мы заставили российские корабли бежать с военных баз в Крыму на побережье Краснодарского края», – рассказал Умеров.

Он добавил, что силы обороны, не имея полноценного флота, за последний год уничтожили 10 российских надводных кораблей/катеров и одну подлодку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com