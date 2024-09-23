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Умеров: Украинские дроны показали, что такое настоящее Moscow never sleeps

  • 23.09.2024, 20:24
Умеров: Украинские дроны показали, что такое настоящее Moscow never sleeps

Сегодня дроны ВСУ летают более чем на 1000 км.

В Украине за последний год в несколько раз увеличили дальнобойные возможности. Об этом в колонке для Forbes Ukraine, опубликованной 23 сентября, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, в 2024 году только Минобороны законтрактовало дронов более чем на 21 млрд грн и боеприпасов к ним еще на 9 млрд грн.

«Наши дроны показали, что такое настоящее Moscow never sleeps (Москва никогда не спит - прим.), – написал Умеров. – Сегодня украинские дроны летают более чем на 1000 км, долетают до Мурманска и Надволжья, уничтожают российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы».

Как отметил министр, Украина первой в мире ввела технологию «роя дронов».

«Только за последний год нам удалось уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага. Среди них – пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава РФ. Мы вынудили врага перебазировать самолеты на аэродромы от границы на 250 км. В Черном море мы заставили российские корабли бежать с военных баз в Крыму на побережье Краснодарского края», – рассказал Умеров.

Он добавил, что силы обороны, не имея полноценного флота, за последний год уничтожили 10 российских надводных кораблей/катеров и одну подлодку.

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