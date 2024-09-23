Президент Ирана: Тегеран никогда не одобрял агрессию РФ против Украины 9 23.09.2024, 21:12

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Масуд Пезешкиан

Также он отрицает поставку ракет России.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к переговорам с Западом, и отрицает поставку ракет Москве. В его стране якобы «никогда не одобряли российской агрессии» против Украины. Об этом политик рассказал 23 сентября во время своего участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет Al Arabiya.

«Мы готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров и диалога [по поводу конфликта России и Украины]. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории», — заявил Пезешкиан журналистам.

Как пишет издание, Пезешкиан отрицает поставку ракет Москве. В очередной раз он заявил, что его страна якобы не передавала баллистические ракеты России с начала его президентства. Но такие поставки могли быть ранее.

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