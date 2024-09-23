Президент Ирана: Тегеран никогда не одобрял агрессию РФ против Украины

Президент Ирана: Тегеран никогда не одобрял агрессию РФ против Украины9
- 23.09.2024, 21:12
- 3,930
Также он отрицает поставку ракет России.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к переговорам с Западом, и отрицает поставку ракет Москве. В его стране якобы «никогда не одобряли российской агрессии» против Украины. Об этом политик рассказал 23 сентября во время своего участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет Al Arabiya.
«Мы готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров и диалога [по поводу конфликта России и Украины]. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории», — заявил Пезешкиан журналистам.
Как пишет издание, Пезешкиан отрицает поставку ракет Москве. В очередной раз он заявил, что его страна якобы не передавала баллистические ракеты России с начала его президентства. Но такие поставки могли быть ранее.