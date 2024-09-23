Для школы в Слониме закупают форму Третьего рейха 8 23.09.2024, 21:18

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На одежду и снаряжение выделят до 15 тысяч рублей.

Униформу, снаряжение и аксессуары военнослужащих немецкой армии времен Второй мировой войны изготовят для средней школы № 9 имени Сухомлина в Слониме, заметило издание Hrodna.life.

Приглашение к участию в закупках 18 сентября разместил Слонимский районный центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования.

Всего слонимской школе нужно 69 единиц униформы, снаряжения и аксессуаров солдат немецкой армии времен Второй мировой — 17 наименований.

Купить хотят комплект формы офицера и восемь комплектов полевой формы, патронную и сухарную сумки, а также кожаный лопатный чехол. Предметы должны быть изготовлены по образцам 1911−1945 годов.

На закупку планируют потратить до 15 000 рублей. Предложения собирают 18−23 сентября, а поставить форму должны до 20 декабря 2024 года.

Неизвестно, для чего школе нацистская форма. Возможно, ее будут использовать для реконструкций или для экспозиции школьного музея, пишет издание.

Составителем техзадания на закупку указан Василий Рапьевец — это школьный руководитель по военно-патриотическому воспитанию и глава методического формирования по этому направлению во всем районе.

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