На рынке смартфонов ожидается революция

На рынке смартфонов ожидается революция4
- 24.09.2024, 10:56
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Создатель iPhone работает над уникальным гаджетом.
Легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв в сотрудничестве с OpenAI, наделавшей в последнее время немало шума в мире IT, работает над новым типом смартфона, который «встряхнет отрасль».
Как говорится в материале NY Times, Айв возглавляет этот проект и помимо него над ним трудятся еще девять человек, в том числе Тан Тан и Эванс Хэнки – одни из создателей оригинального iPhone. Команда находится в Сан-Франциско, в разработку инвестировано около 1 миллиарда долларов.
Первые слухи о том, что Джони Айв и OpenAI готовят революционный гаджет, появились еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что проект вдохновлен технологией сенсорных экранов и оригинальным iPhone. Кроме того, в команде Айва обсуждали, что «генеративный ИИ позволит создать новый тип вычислительного устройство, поскольку эти технологии способны предложить пользователям более мощные возможности по сравнению с традиционным программным обеспечением».
Подробностей пока мало, но говорится, что смартфон будет в значительной степени опираться на функции искусственного интеллекта. Предполагается, что сама операционная система будет создана таким образом, чтобы иметь ИИ в самой своей основе, тем самым освободив пользователя от необходимости ручного управления.
Джони Айву, который работал в Apple на протяжении десятилетий вместе со Стивом Джобсом, приписывают дизайн многих современных знаковых гаджетов компании: от iPod и iPhone до iPad с MacBook. Поэтому можно ожидать что, что бы ни было в разработке, также будет выглядеть стильно.