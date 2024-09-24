СМИ: Путин назначит донбасского сепаратиста Жогу своим полпредом на Урале 4 24.09.2024, 11:07

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Террорист никогда не был связан с этим регионом.

Президент РФ Владимир Путин может назначить председателя «парламента» «ДНР» Артема Жогу своим полпредом в Уральском федеральном округе (УрФО), рассказали «Коммерсанту» осведомленные источники.

По их словам, на данный момент Жога — единственный претендент на эту должность, которая освободится после перехода нынешнего полпреда Владимира Якушева в Совет Федерации.

Необходимость в сменщике для полпреда президента в УрФО возникла после назначения Якушева на пост врио секретаря генсовета «Единой России» (ЕР). В федеральном руководстве сочли, что он не сможет совмещать длительное время два важных поста. При этом пост сенатора от Тюменской области станет для Якушева «вспомогательным», пояснили собеседники «Коммерсанта».

Они отметили, что в качестве преемника Якушева в должности полпреда рассматривался нынешний глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, который с 2010 по 2018 год возглавлял входящий в состав УрФО Ямало-Ненецкий автономный округ.

Вместе с тем Кремль включил в число претендентов Жогу, хотя уроженец Донбасса никогда не был связан с Уралом. Однако, по словам источника «Коммерсанта» в «Единой России», у этого кадрового сценария была своя «политическая логика».

Жога получил известность после гибели его сына Владимира, который возглавлял батальон сепаратистов «Спарта» в «ДНР». В 2022 году Жога-старший был командиром этого подразделения. В сентябре 2023-го он избрался в парламент «ДНР» по списку «Единой России» и стал его председателем.

В декабре 2023-го Жога попросил Путина баллотироваться на новый президентский срок и подчеркнул, что просит президента об этом от лица жителей всех оккупированных украинских территорий. Путин согласился, после чего Жогу назначили одним из трех сопредседателей его предвыборного штаба.

Выросший политический вес Жоги мог быть некомфортен для главы «ДНР» Дениса Пушилина, говорят источники «Коммерсанта». По их словам, если бы Жога продолжил карьеру в «республике», то он мог стать конкурентом губернатора. В связи с этим в Кремле решили, что Жога должен перейти на другую должность, чтобы снять возможное напряжение.

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