В ВСУ показали видео разминирования во время наступления в Курской области
- 24.09.2024, 13:57
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Задействовали несколько видов техники.
Инженерные подразделения Вооруженных сил Украины преодолевают заграждения противника в Курской области. ВСУ проводят там операцию с начала августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка Telegram.
«Работает отечественная техника и средства от партнеров. В частности, инженерные танки Wisent, ИМР-2, УР-77, М-58 Miclik», - написал он.
Павлюк обнародовал видеоработы техники во время разминирования в Курской области.
«Заставляем врага ощутить войну там, откуда он ее принес в Украину», – добавил генерал.