В ВСУ показали видео разминирования во время наступления в Курской области 24.09.2024, 13:57

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Задействовали несколько видов техники.

Инженерные подразделения Вооруженных сил Украины преодолевают заграждения противника в Курской области. ВСУ проводят там операцию с начала августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка Telegram.

«Работает отечественная техника и средства от партнеров. В частности, инженерные танки Wisent, ИМР-2, УР-77, М-58 Miclik», - написал он.

Павлюк обнародовал видеоработы техники во время разминирования в Курской области.

«Заставляем врага ощутить войну там, откуда он ее принес в Украину», – добавил генерал.

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