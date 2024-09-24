Литва расторгает соглашение с Беларусью об инвестициях 24.09.2024, 14:30

Сейм страны одобрил документ.

Сейм Литвы сегодня принял решение о денонсации соглашений с Беларусью и Россией, предложенных президентом страны.

Парламентарии поддержали разрыв соглашения с Беларусью, касающегося поощрения и защиты взаимных инвестиций. Аналогичное решение было принято и в отношении России. Кроме того, Сейм одобрил денонсацию соглашения с РФ, направленного на избежание двойного налогообложения. Все эти договоры были подписаны в 1999 году.

В официальном заявлении Сейма подчеркивается, что денонсация является оправданной в свете текущей геополитической ситуации: Россия продолжает свою военную агрессию против Украины, а Беларусь активно ее поддерживает. Также отмечается, что из-за войны экономические связи между странами значительно ослабли.

Депутатам предстоит провести окончательное голосование по законопроектам. После их принятия правительства Беларуси и России будут уведомлены о денонсации. Согласно условиям соглашений, они утратят силу через 12 месяцев после уведомления, при этом защита ранее сделанных инвестиций будет действовать еще в течение 10 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com