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Режим боится атаки дронов на Мозырский НПЗ

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  • 24.09.2024, 15:23
Режим боится атаки дронов на Мозырский НПЗ

Завод будет охранять ракетная бригада.

Режим решил обезопасить свои нефтеперерабатывающие заводы от атак дронов и разместить там комплексы ПВО. Об этом сообщают мониторинговые группы.

В Могилевской и Гомельской областях последние дни фиксировались перемещения противовоздушных подразделений.

В частности, 15 сентября в Гомельском районе заметили 2 боевые и 1 транспортно-зарядную машину ЗРК «Тор-М2К» 15-й зенитной ракетной бригады (в/ч 30151), а 16 сентября в окрестностях Бобруйска «засветилась» 1 боевая машина ЗРК «Тор-М2К».

Часть ЗРК «Тор-М2К», как пишет «Беларускi Гаюн», прибыла в Мозырский район. Там на окраине населенного пункта Гурины разместили по меньшей мере 2 боевые машины ЗРК «Тор-М2К». Расстояние от огневой позиции до Мозырского нефтеперерабатывающего завода составляет около 9 километров.

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