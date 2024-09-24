Режим боится атаки дронов на Мозырский НПЗ

Режим боится атаки дронов на Мозырский НПЗ2
- 24.09.2024, 15:23
Завод будет охранять ракетная бригада.
Режим решил обезопасить свои нефтеперерабатывающие заводы от атак дронов и разместить там комплексы ПВО. Об этом сообщают мониторинговые группы.
В Могилевской и Гомельской областях последние дни фиксировались перемещения противовоздушных подразделений.
В частности, 15 сентября в Гомельском районе заметили 2 боевые и 1 транспортно-зарядную машину ЗРК «Тор-М2К» 15-й зенитной ракетной бригады (в/ч 30151), а 16 сентября в окрестностях Бобруйска «засветилась» 1 боевая машина ЗРК «Тор-М2К».
Часть ЗРК «Тор-М2К», как пишет «Беларускi Гаюн», прибыла в Мозырский район. Там на окраине населенного пункта Гурины разместили по меньшей мере 2 боевые машины ЗРК «Тор-М2К». Расстояние от огневой позиции до Мозырского нефтеперерабатывающего завода составляет около 9 километров.