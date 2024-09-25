Под Минском продается стильный дом у леса по хорошей цене 3 25.09.2024, 9:55

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С большой террасой и гостевым домом.

В СТ в Логойском районе продается хороший дом с участком в 15 соток. Он находится на возвышенности у самого леса. С панорамных окон открывается живописный вид. Вокруг коттеджа сделана терраса, а на территории есть зоны для отдыха и спорта. Кроме этого, на участке имеется обустроенный гостевой домик, пишет Realt.

Бревенчатый дом продается в СТ «Вяча 91», что в Логойском районе. Его возвели в 2017 году. На крыше лежит черепица. Общая площадь дома — 111,5 м².

Дом полностью готов к проживанию. Тут сделан хороший светлый ремонт, все обставлено мебелью и техникой.

Здесь обустроена кухня-гостиная со столовой зоной и выходом на террасу. Кстати, она огибает весь дом. Сида на диване, можно наблюдать за живописным видом.

Жилье подойдет для большой семьи. Тут есть три спальни.

Также имеются два санузла. Один из них идет с парной. Вода поступает из двух скважин, канализация — местная. Введено электрическое отопление. В доме сделаны теплые полы, установлены радиаторы отопления. В гостиной также работает камин.

Это не единственное строение, которое возведено на участке. Для гостей тут даже есть отдельный дом с обеденной террасой и домашним кинотеатром.

Участок занимает почти 15 соток. Территория ухоженная, сделаны игровая зона, стоянка для авто, есть даже свой пруд в черте леса.

Дом Минска около 20 км. За лесом находится автобусная остановка.

Стоимость дома — 199 тысяч долларов.

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