В Москве вспыхнул мощный пожар 25.09.2024, 10:01

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Поднялся столб черного дыма.

В Москве 25 сентября вспыхнул сильный пожар. На западе российской столицы полыхало складское помещение.

Площадь возгорания составила не менее 600 кв м. Об этом сообщили российские СМИ, передает «Обозреватель».

Они опубликовали кадры пожара на западе Москвы ранним утром 25 сентября. Фото и видео запечатлели столб черного дыма, поднимающегося над эпицентром возгорания.

Пропагандисты ТАСС утверждают, что пожар вспыхнул на улице Горбунова: там горит склад, площадь возгорания составила порядка 600 кв м.

Тем временем издание (ASTRA ) уточняет, что, по предварительным данным, огонь охватил склад автомобильных запчастей. По данным некоторых росСМИ, крыша складского здания обрушилась по всей площади, другие же сообщают о полном разрушении сооружения.

Примечательно, что провластные роспаблики-миллионники писали также, что очевидцы сообщали «о громких хлопках», также они отмечали существование угрозы перехода огня на расположенную рядом АЗС.

«По информации SHOT, пожар начался в начале шестого утра в районе 56 км МКАД. Пламя полностью охватило ангар площадью около 600 квадратных метров, сейчас на месте видно открытый огонь и столб густого чёрного дыма. По последним данным, вплотную к ангару пристроены два контейнера с маслом и топливом внутри», – писал один из каналов.

Информации о причинах возгорания по состоянию на 7 часов утра по киевскому времени не было.

К этому же часу в российском МЧС заявили о «локализации пожара на площади 600 кв м». На месте работали свыше 50 специалистов и 16 единиц техники. Информации о пострадавших «не поступало».

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