Россия отправила «кадыровцев» под Глубокое устраивать самосуд 25.09.2024, 10:45

Однако их действия возымели обратный эффект.

Россия перебросила в Харьковскую область «заградительные отряды» из боевиков чеченского спецподразделения «Ахмат». Об этом в эфире телеканала «Киев» 25 сентября рассказал командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

«На участке Глубокого противник продолжает совершать ударно-штурмовые действия. Интенсивность продолжается на среднем уровне. И так или иначе пытается накапливать дополнительные силы и средства для проведения ударно-штурмовых действий», — сообщил он.

Военный сообщил, что враг завел на направление Глубокого «Ахмат». По его словам, это свидетельствует о деморализованности российских оккупантов из-за действий Сил обороны.

«Потому что подразделения «Ахмат» появляются преимущественно там, где нужно навести порядок в российских оккупационных войсках — как в регулярных, так и в частной военной компании типа «Шторм-Z». Потому что именно кадыровцы имеют полноту власти по наказанию, принуждению и даже вынесению смертельных приговоров на поле боя», — пояснил Федоренко.

Он рассказал, что такие «заградительные отряды» ужасают захватчиков и заставляют к радикальным поступкам.

«Это влияет на российских оккупантов таким образом, что после получения несущественного ранения, например, ранения ноги (с которым они могут вернуться, им окажут помощь, и дальше продолжить существовать, потому что жизнью в РФ это назвать нельзя) противник выбирает пустить себе пулю в голову и на этом завершить свою жизнь», — отметил комбат.

Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ «боятся своих же». По его словам, так страна-агрессорка воевала всегда.

«В руках Сил обороны находится инициатива в полной мере. Противник успеха не имеет. И мы понимаем, что со временем противник будет, к сожалению, наращивать свои усилия», — добавил Федоренко.

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