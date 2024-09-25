закрыть
25 сентября 2024, среда, 10:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия отправила «кадыровцев» под Глубокое устраивать самосуд

  • 25.09.2024, 10:45
Россия отправила «кадыровцев» под Глубокое устраивать самосуд

Однако их действия возымели обратный эффект.

Россия перебросила в Харьковскую область «заградительные отряды» из боевиков чеченского спецподразделения «Ахмат». Об этом в эфире телеканала «Киев» 25 сентября рассказал командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

«На участке Глубокого противник продолжает совершать ударно-штурмовые действия. Интенсивность продолжается на среднем уровне. И так или иначе пытается накапливать дополнительные силы и средства для проведения ударно-штурмовых действий», — сообщил он.

Военный сообщил, что враг завел на направление Глубокого «Ахмат». По его словам, это свидетельствует о деморализованности российских оккупантов из-за действий Сил обороны.

«Потому что подразделения «Ахмат» появляются преимущественно там, где нужно навести порядок в российских оккупационных войсках — как в регулярных, так и в частной военной компании типа «Шторм-Z». Потому что именно кадыровцы имеют полноту власти по наказанию, принуждению и даже вынесению смертельных приговоров на поле боя», — пояснил Федоренко.

Он рассказал, что такие «заградительные отряды» ужасают захватчиков и заставляют к радикальным поступкам.

«Это влияет на российских оккупантов таким образом, что после получения несущественного ранения, например, ранения ноги (с которым они могут вернуться, им окажут помощь, и дальше продолжить существовать, потому что жизнью в РФ это назвать нельзя) противник выбирает пустить себе пулю в голову и на этом завершить свою жизнь», — отметил комбат.

Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ «боятся своих же». По его словам, так страна-агрессорка воевала всегда.

«В руках Сил обороны находится инициатива в полной мере. Противник успеха не имеет. И мы понимаем, что со временем противник будет, к сожалению, наращивать свои усилия», — добавил Федоренко.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина