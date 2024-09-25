закрыть
25 сентября 2024, среда, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Литвы с трибуны ООН обратился к белорусским властям

5
  • 25.09.2024, 16:59
  • 4,530
Президент Литвы с трибуны ООН обратился к белорусским властям
Фото: lrp.lt

И поддержал украинскую формулу мира.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что странам-агрессорам не место в Совете безопасности ООН и призвал Беларусь, Иран, Северную Корею и Китай прекратить военную поддержку России. Это прозвучало на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает его пресс-служба.

«Литва призывает другие страны, включая Беларусь, Иран, Северную Корею и Китай, прекратить оказывать России военную помощь, включая передачу материалов двойного назначения. Больше оружия для России означает больше жертв среди гражданского населения. Больше разрушений гражданской инфраструктуры. Больше хаоса», — заявил Науседа.

По его мнению, единственный путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру — это украинская формула мира.

«Литва призывает все миролюбивые страны активно содействовать этим усилиям, в том числе путем подготовки и участия в следующем саммите по формуле мира», — призвал он.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип