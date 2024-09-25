Президент Литвы с трибуны ООН обратился к белорусским властям

Президент Литвы с трибуны ООН обратился к белорусским властям5
- 25.09.2024, 16:59
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И поддержал украинскую формулу мира.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что странам-агрессорам не место в Совете безопасности ООН и призвал Беларусь, Иран, Северную Корею и Китай прекратить военную поддержку России. Это прозвучало на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает его пресс-служба.
«Литва призывает другие страны, включая Беларусь, Иран, Северную Корею и Китай, прекратить оказывать России военную помощь, включая передачу материалов двойного назначения. Больше оружия для России означает больше жертв среди гражданского населения. Больше разрушений гражданской инфраструктуры. Больше хаоса», — заявил Науседа.
По его мнению, единственный путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру — это украинская формула мира.
«Литва призывает все миролюбивые страны активно содействовать этим усилиям, в том числе путем подготовки и участия в следующем саммите по формуле мира», — призвал он.