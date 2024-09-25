Президент Литвы с трибуны ООН обратился к белорусским властям 5 25.09.2024, 16:59

4,530

Фото: lrp.lt

И поддержал украинскую формулу мира.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что странам-агрессорам не место в Совете безопасности ООН и призвал Беларусь, Иран, Северную Корею и Китай прекратить военную поддержку России. Это прозвучало на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает его пресс-служба.

«Литва призывает другие страны, включая Беларусь, Иран, Северную Корею и Китай, прекратить оказывать России военную помощь, включая передачу материалов двойного назначения. Больше оружия для России означает больше жертв среди гражданского населения. Больше разрушений гражданской инфраструктуры. Больше хаоса», — заявил Науседа.

По его мнению, единственный путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру — это украинская формула мира.

«Литва призывает все миролюбивые страны активно содействовать этим усилиям, в том числе путем подготовки и участия в следующем саммите по формуле мира», — призвал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com