Белорус выиграл на онлайн-турнире в покер $1,1 млн

Белорус выиграл на онлайн-турнире в покер $1,1 млн4
- 25.09.2024, 18:30
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Илья Анацкий занял шестое место.
Белорус Илья Анацкий занял шестое место в покерном турнире Main Event серии 2024 WSOP Online, что принесло ему 1 096 180 долларов призовых, пишет «Беларусь и мир».
В онлайн-турнире, который продолжался почти 28 часов и завершился 25 сентября, приняли участие 6146 игроков. Каждый вложил 5000 долларов в качестве вступительного взноса. В результате призовой фонд турнира составил фантастическую сумму — 29 193 500 долларов. Это гарантировало огромные выигрыши продержавшимся до конца.
Наш соотечественник стартовал за финальным столом на четвертом месте. Однако несколько неудачных для него раздач с крупной ставкой в течение игры постепенно сделали его аутсайдером. Когда у Ильи оставалось лишь около 4 млн фишек против 42 млн у ближайшего соперника, он пошел ва-банк и проиграл американцу Айзеку Бэрону.
Победителем же турнира стал австриец Мориц Дитрих. Он получил 4 021 012 долларов. Для сравнения, занявший второе место россиянин Евгений Акимов заработал 3 099 896 долларов, оказавшийся третьим бразилец Руи Невеш Феррейра — 2 390 418 долларов. И даже последний из финальной девятки — литовец Аудрюс Стакелис — 502 771 доллар.