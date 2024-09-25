Путин решил изменить ядерную доктрину России 26 25.09.2024, 20:24

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Диктатор РФ заявил о праве применить ядерное оружие для защиты Беларуси.

Диктатор России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия, сообщается в телеграм-канале Кремля.

В частности в проекте «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» расширили категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».

«На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сказал президент на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

Также в обновленной редакции зафиксировано, что Москва может перейти к применению ядерного оружия сразу при получении достоверной информации о «массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы. Путин уточнил, что речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Беларуси как участника «союзного государства», добавил российский диктатор. «С белорусской стороной <...> все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — подчеркнул он.

«Все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации», — заключил правитель РФ.

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