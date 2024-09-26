Эстония увеличит расходы на оборону
- 26.09.2024, 3:06
До 3,6% ВВП.
Расходы на оборону и безопасность станут приоритетами госбюджета Эстонии в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны в среду, 25 сентября.
«На военную оборону эстонского народа и страны правительство в течение следующих четырех лет выделит 5,6 млрд евро. К этому будет добавлено еще 1,6 млрд в рамках стратегии государственного бюджета на закупку боеприпасов для систем вооружения большой дальности до 2031 года», - отметили в сообщении.
Ежегодные расходы на оборону в ближайшие годы составят не менее 3,3% ВВП и достигнут 3,6% ВВП в 2027 году.
В настоящее время страна находится на втором месте по части оборонных расходов в НАТО после Польши и опережает США.
В то же время, Эстония продолжит оказывать помощь Украине в размере 0,25% ВВП, что превышает 100 млн. евро в год.
Чтобы покрыть стремительно растущие расходы на оборону, государство введет до конца 2028 года временный налог на безопасность.
Правительство в среду утвердило законопроект о государственном бюджете на 2025 год с доходами 17,7 млрд евро и расходами 18,2 млрд евро. Дефицит бюджета в следующем году удержится на уровне 3%.