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Байден и Макрон призвали к 21-дневному прекращению огня в Ливане

  • 26.09.2024, 8:54
Байден и Макрон призвали к 21-дневному прекращению огня в Ливане

Заявление было опубликовано в то время, когда премьер-министр Израиля летел в Нью-Йорк.

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон опубликовали в ночь на четверг, 26 сентября, совместное заявление с призывом к 21-дневному прекращению огня между Израилем и Ливаном.

Об этом рассказал утром в четверг сайт 12-го телеканала, пишут «Детали». «Пришло время для соглашения о границе между Израилем и Ливаном, которое обеспечит возможность безопасного возвращения жителей приграничных районов в свои дома», — говорится в совместном заявлении.

«Перестрелки с 7 октября, и особенно в последние недели, привели к нестерпимому положению на границе, а риск глобальной эскалации сделался неприемлемым, — написали далее президенты. — Никто не заинтересован в такой эскалации, ни народ Израиля, ни народ Ливана. В последние несколько дней мы работали над соглашением о достижении временного прекращения огня, которое даст дипломатии время, для предотвращения дальнейшей эскалации на границе, на основе резолюции СБ ООН 1701 и резолюции 2735 («О прекращении огня в Сирии»)».

Заявление было опубликовано в то время, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу летел в Нью-Йорк перед выступлением с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Его поддержали 11 стран и Евросоюз. Макрон и Байден заявили, что будут полностью поддерживать дипломатические усилия в течение предлагаемого периода прекращения огня, «чтобы положить конец этому кризису раз и навсегда».

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