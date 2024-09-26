Беларусь покинул крупный немецкий инвестор
- 26.09.2024, 11:36
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Компания является одним из мировых лидеров в производстве оптики.
Из Беларуси ушел еще один знаковый инвестор — немецкая компания Сarl Zeiss, которая является одним из мировых лидеров в производстве оптики. Об этом сообщил «План Б».
Как отмечает издание, решение было принято правлением немецкой компании после того, как в июне Евросоюз ввел санкции против белорусского холдинга БелОМО.
«После этого на то, чтобы выйти из капитала совместного предприятия „Цейсс-БелОМО“, руководству Сarl Zeiss понадобилось несколько недель», — пишет издание.
Сarl Zeiss был в первой десятке крупных немецких бизнесов, организовавших в 1990-х производство на территории Беларуси. Произошло это в 1995 году в помещениях и цехах Белорусского оптико-механического объединения. БелОМО тогда проходило через тяжелый процесс реконверсии. Появление в качестве партнера известной и профильной западной компании, как предполагалось, должно было сделать его менее болезненным.
В совместном предприятии «Цейсс-БелОМО» немцы получили 60% и за несколько лет организовали образцовое производство линз, механических компонентов, микроскопов и медицинских приборов. Основными их получателями стали заводы самого Сarl Zeiss в Германии, США и Франции.
На пике на производстве было занято около 400 человек. По деньгам, вложенным в СП, и объемам продукции, выпускаемым им, на инвестиционной карте Беларуси «Цейсс-БелОМО» относился к середнячкам. Но его бывший генеральный директор Уве Келлер фактически стал дуайеном всех иностранных инвесторов в Беларуси.