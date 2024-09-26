закрыть
26 сентября 2024, четверг, 11:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь покинул крупный немецкий инвестор

  • 26.09.2024, 11:36
  • 1,316
Беларусь покинул крупный немецкий инвестор

Компания является одним из мировых лидеров в производстве оптики.

Из Беларуси ушел еще один знаковый инвестор — немецкая компания Сarl Zeiss, которая является одним из мировых лидеров в производстве оптики. Об этом сообщил «План Б».

Как отмечает издание, решение было принято правлением немецкой компании после того, как в июне Евросоюз ввел санкции против белорусского холдинга БелОМО.

«После этого на то, чтобы выйти из капитала совместного предприятия „Цейсс-БелОМО“, руководству Сarl Zeiss понадобилось несколько недель», — пишет издание.

Сarl Zeiss был в первой десятке крупных немецких бизнесов, организовавших в 1990-х производство на территории Беларуси. Произошло это в 1995 году в помещениях и цехах Белорусского оптико-механического объединения. БелОМО тогда проходило через тяжелый процесс реконверсии. Появление в качестве партнера известной и профильной западной компании, как предполагалось, должно было сделать его менее болезненным.

В совместном предприятии «Цейсс-БелОМО» немцы получили 60% и за несколько лет организовали образцовое производство линз, механических компонентов, микроскопов и медицинских приборов. Основными их получателями стали заводы самого Сarl Zeiss в Германии, США и Франции.

На пике на производстве было занято около 400 человек. По деньгам, вложенным в СП, и объемам продукции, выпускаемым им, на инвестиционной карте Беларуси «Цейсс-БелОМО» относился к середнячкам. Но его бывший генеральный директор Уве Келлер фактически стал дуайеном всех иностранных инвесторов в Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох