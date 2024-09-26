Литва расторгает очередное соглашение с Беларусью

Литва расторгает очередное соглашение с Беларусью1
- 26.09.2024, 12:33
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Договор был подписан еще в 1996-м году.
Правительство Литвы одобрило инициативу Министерства финансов о расторжении договора о таможенном сотрудничестве с Беларусью. Сейчас Вильнюс должен направить ноты по дипломатическим каналам, после чего срок соглашений истечет через полгода. Напомним, обе стороны подписали договор еще в 1996 году. Таким образом, он просуществовал почти 30 лет.
«Учитывая геополитическую ситуацию, а также тот факт, что на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью приостановлено и невозможно с этими государствами, соглашения целесообразно денонсировать», — подчеркнули в Министерстве финансов Литвы.
Там добавили, что двусторонние соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в области таможенной деятельности, заключенные Вильнюсом еще до вступления Литвы в Евросоюз, также не имеют больше «практической ценности».
Напомни, ранее Сейм Литвы принял решение о денонсации соглашений с Беларусью и Россией, касающихся поощрения и защиты взаимных инвестиций.