В Италии после дождя неожиданно нашли монеты возрастом 2000 лет 26.09.2024, 13:30

Клад был спрятан во время одного из частых пиратских нападений.

На острове недалеко от Сицилии археологи нашли клад древних серебряных монет, которые были спрятаны из-за нападения пиратов более 2000 лет назад.

Монеты были отчеканены между 94 и 74 годами до н. э., когда регионом правила Римская республика, пишет Interesting Engineering.

По словам археологов, около 27 монет были обнаружены при раскопках Акрополя Санта-Тереза и Сан-Марко на острове Пантеллерия. Археологи уочнили, что некоторые монеты заметили в земле. Они начали виднеться после проливных дождей, которые размочили грунты. Остальная часть была найдена под валуном во время раскопок.

Эксперты рассказали, что это открытие дает представление о торговле того времени, а также отображает политические отношения, которые были характерны для Средиземноморья в эпоху Римской республики.

Исследователи рассказали, что клад был спрятан во время одного из частых пиратских нападений в те годы. Однако, он так и остался нетронутым все это время. Археолог Шефер из Тюбингенского университета отметил, что в те годы в Средиземноморье шла кампания Гнея Помпея Великого, который уничтожал внушительные пиратские флоты от имени римского сената.

Археологи детально изучали увлекательную историю этих древних монет. Некоторые из них относятся к этрусской цивилизации. А некоторые из самых ранних монет содержали изображения греческих богов, животных и мифических существ.

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