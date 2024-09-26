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В Италии после дождя неожиданно нашли монеты возрастом 2000 лет

  • 26.09.2024, 13:30
В Италии после дождя неожиданно нашли монеты возрастом 2000 лет

Клад был спрятан во время одного из частых пиратских нападений.

На острове недалеко от Сицилии археологи нашли клад древних серебряных монет, которые были спрятаны из-за нападения пиратов более 2000 лет назад.

Монеты были отчеканены между 94 и 74 годами до н. э., когда регионом правила Римская республика, пишет Interesting Engineering.

По словам археологов, около 27 монет были обнаружены при раскопках Акрополя Санта-Тереза и Сан-Марко на острове Пантеллерия. Археологи уочнили, что некоторые монеты заметили в земле. Они начали виднеться после проливных дождей, которые размочили грунты. Остальная часть была найдена под валуном во время раскопок.

Эксперты рассказали, что это открытие дает представление о торговле того времени, а также отображает политические отношения, которые были характерны для Средиземноморья в эпоху Римской республики.

Исследователи рассказали, что клад был спрятан во время одного из частых пиратских нападений в те годы. Однако, он так и остался нетронутым все это время. Археолог Шефер из Тюбингенского университета отметил, что в те годы в Средиземноморье шла кампания Гнея Помпея Великого, который уничтожал внушительные пиратские флоты от имени римского сената.

Археологи детально изучали увлекательную историю этих древних монет. Некоторые из них относятся к этрусской цивилизации. А некоторые из самых ранних монет содержали изображения греческих богов, животных и мифических существ.

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