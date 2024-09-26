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Кремлевский пропагандист в Нью-Йорке буквально умолял Зеленского созвониться с Путиным

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  • 26.09.2024, 13:54
  • 15,292
Кремлевский пропагандист в Нью-Йорке буквально умолял Зеленского созвониться с Путиным

Этим его унижения не ограничились.

Корреспондент ВГТРК, каким-то образом пробравшийся на поля Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, подкараулил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы буквально умолять его созвониться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишет New Voice, соответствующее видео появилось в соцсетях в четверг, 26 сентября.

На нем видно, как россиянин пытается протиснуться к Зеленскому со своими вопросами о переговорах, однако, к своему сожалению, сталкивается с полнейшим игнором.

«Почему не хотите переговоров с Россией? Объясните. В чем проблема пообщаться, созвониться?», — распинался пропагандист, однако так ничего в итоге и не добился.

Впрочем, этим его унижения не ограничились.

Помимо Зеленского, россиянин попытался взять комментарий еще и у главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая его своим вниманием тоже так и не удостоила.

Более того, в ситуацию вмешались ее сопровождающих, которые сразу же указали незваному гостю из РФ на его место.

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