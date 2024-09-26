Кремлевский пропагандист в Нью-Йорке буквально умолял Зеленского созвониться с Путиным

Кремлевский пропагандист в Нью-Йорке буквально умолял Зеленского созвониться с Путиным9
- 26.09.2024, 13:54
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Этим его унижения не ограничились.
Корреспондент ВГТРК, каким-то образом пробравшийся на поля Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, подкараулил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы буквально умолять его созвониться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Как пишет New Voice, соответствующее видео появилось в соцсетях в четверг, 26 сентября.
На нем видно, как россиянин пытается протиснуться к Зеленскому со своими вопросами о переговорах, однако, к своему сожалению, сталкивается с полнейшим игнором.
«Почему не хотите переговоров с Россией? Объясните. В чем проблема пообщаться, созвониться?», — распинался пропагандист, однако так ничего в итоге и не добился.
Russian "journalists" speaking to Mr. Zelenskyy after he was speaking at the UN General Assembly today.— Kvist.P 🇩🇰🇺🇦 (@kvistp) September 25, 2024
Demanding an answer to why Ukraine won't talk peace with the terrorist shithole called Russia 🤬
I won't write what I think should have happened to them right after. pic.twitter.com/oJmSzInFA6
Впрочем, этим его унижения не ограничились.
Помимо Зеленского, россиянин попытался взять комментарий еще и у главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая его своим вниманием тоже так и не удостоила.
Более того, в ситуацию вмешались ее сопровождающих, которые сразу же указали незваному гостю из РФ на его место.