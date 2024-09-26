Кремлевский пропагандист в Нью-Йорке буквально умолял Зеленского созвониться с Путиным 9 26.09.2024, 13:54

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Этим его унижения не ограничились.

Корреспондент ВГТРК, каким-то образом пробравшийся на поля Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, подкараулил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы буквально умолять его созвониться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишет New Voice, соответствующее видео появилось в соцсетях в четверг, 26 сентября.

На нем видно, как россиянин пытается протиснуться к Зеленскому со своими вопросами о переговорах, однако, к своему сожалению, сталкивается с полнейшим игнором.

«Почему не хотите переговоров с Россией? Объясните. В чем проблема пообщаться, созвониться?», — распинался пропагандист, однако так ничего в итоге и не добился.

Russian "journalists" speaking to Mr. Zelenskyy after he was speaking at the UN General Assembly today.

Demanding an answer to why Ukraine won't talk peace with the terrorist shithole called Russia 🤬

I won't write what I think should have happened to them right after. pic.twitter.com/oJmSzInFA6 — Kvist.P 🇩🇰🇺🇦 (@kvistp) September 25, 2024

Впрочем, этим его унижения не ограничились.

Помимо Зеленского, россиянин попытался взять комментарий еще и у главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая его своим вниманием тоже так и не удостоила.

Более того, в ситуацию вмешались ее сопровождающих, которые сразу же указали незваному гостю из РФ на его место.

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