Министр обороны Польши: Ситуация на границе с Беларусью серьезная

Министр обороны Польши: Ситуация на границе с Беларусью серьезная9
- 26.09.2024, 14:06
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Давление усилилось.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал серьезной ситуацию, которая складывается на границе с Беларусью.
По его словам, давление на границе в последние недели усилилось, пишет wiadomosci.radiozet.pl.
«Ситуация серьезная. В последние недели давление на границе возросло. После июля и августа, которые были относительно спокойными месяцами, сентябрь принес рост числа нелегальных пересечений границы», — отметил Косиняк-Камыш.
В сентябре зафиксировано более 2,5 тысячи попыток незаконно пересечь границу и более 26 000 за последние девять месяцев. это столько же, сколько и за весь 2023 год.
Министр обороны рассказал, что пограничники задерживают контрабандистов и вскрывают маршруты перемещения мигрантов.
«Мы будем с этим бороться безжалостно. Это нарушение закона и угроза безопасности польского государства», — добавил Косиняк-Камыш.
В операции «Безопасное Подляшье», которая проводится на границе с Беларусью, участвуют 17 тысяч военных, пограничников и полицейских.
Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.