В рейсовом автобусе из Польши нашли 19 королевских питонов

В рейсовом автобусе из Польши нашли 19 королевских питонов1
- 26.09.2024, 15:17
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Их спрятал водитель.
Сотрудники пограничной службы Беларуси в пункте пропуска «Брест» обнаружили 19 королевских питонов в пассажирском автобусе, прибывшем из Польши.
Рептилий перевозили в тайнике под ступеньками автобуса, их обнаружили при рентгеновском обследовании транспортного средства. В тайнике были пять пластиковых контейнеров с питонами и шесть манометров весом в 40 кг.
Водитель автобуса сообщил, что неизвестный человек попросил его перевезти необычный груз из Варшавы в Минск. Питонов нужно было передать какому-то лицу в Минске. Но контактов этого человека у него не оказалось. В отношении нарушителя было начато административное производство.
Питонов необычной окраски отдали Минскому зоопарку.