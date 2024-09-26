Британия расширила антироссийские санкции на пять газовозов 26.09.2024, 18:24

В список попали компании из Индии и ОАЭ, а также суда, которые ходят под флагами Палау, Барбадоса и Панамы.

Великобритания расширила санкции против России из-за военных действий на Украине, внеся в список две компании и пять судов, сообщается на сайте правительства.

Под ограничения попали операторы Ocean Speedstar Solutions (компания базируется в Индии, писал Bloomberg) и White Fox Ship Management Fzco из ОАЭ. Ранее о мерах против них объявляли США.

Среди судов, внесенных в санкционный список, указаны Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy. По данным портала VesselFinder, они ходят под флагами Палау, Панамы и Барбадоса.

Введение санкций Лондон объяснил «продолжением совместных с союзниками усилий по пресечению попыток России увеличить свои доходы от продажи энергоносителей». Ранее в этом году Великобритания вслед за США ввела санкции против «Арктик СПГ 2». Кроме того, летом Евросоюз объявил о новом пакете ограничительных мер против России, которые предусматривают в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны.

В начале сентября британские власти расширили меры в отношении российского нефтяного сектора и внесли в черный список несколько судов, которые по заявлению властей поставляли сырье в третьи страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com