Курс биткоина превысил $65 тысяч 26.09.2024, 19:28

Цена первой криптовалюты обновила максимум с начала августа.

Курс биткоина (BTC) превысил $65 тыс. Вечером 26 сентября цена актива достигла отметки в $65,1 тыс. впервые с начала августа, по данным CoinGecko.

За 40 минут BTC подорожал на $1 тыс., после чего немного откатился. На 17:40 по Минску биткоин торгуется по $64,9 тыс. За сутки его курс вырос на 2%.

Ethereum (ETH) повторил движение BTC, но с меньшим приростом. Его курс в моменте поднимался до $2,64 тыс. За сутки альткоин подорожал на 0,6%.

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