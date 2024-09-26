Курс биткоина превысил $65 тысяч
- 26.09.2024, 19:28
Цена первой криптовалюты обновила максимум с начала августа.
Курс биткоина (BTC) превысил $65 тыс. Вечером 26 сентября цена актива достигла отметки в $65,1 тыс. впервые с начала августа, по данным CoinGecko.
За 40 минут BTC подорожал на $1 тыс., после чего немного откатился. На 17:40 по Минску биткоин торгуется по $64,9 тыс. За сутки его курс вырос на 2%.
Ethereum (ETH) повторил движение BTC, но с меньшим приростом. Его курс в моменте поднимался до $2,64 тыс. За сутки альткоин подорожал на 0,6%.