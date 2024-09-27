Финляндия размесит штаб НАТО у границы с Россией 1 27.09.2024, 16:32

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Город был выбран по нескольким причинам.

Министерство обороны Финляндии решило разместить командный пункт сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который находится в 140 км от российской границы, сообщается на официальном сайте военного ведомства.

Глава Минобороны страны Антти Хаккянен отметил, что в Миккели уже находится штаб финского командования сухопутными войсками и, объединив его с базой Североатлантического альянса, Финляндия получит «наилучшую возможную синергию между координацией нашей национальной обороны и координацией оборонных возможностей НАТО», пишет The Moscow Times.

В обычных условиях база будет отвечать за учения НАТО и «другие мирные действия в этом районе», уточнили в Минобороны Финляндии. В случае кризиса в штабе будут находиться руководители операциями сухопутных сил Североатлантического альянса. В состав командования войдут сотрудники как союзных, так и финских сил обороны.

Как писало ранее издание Iltalehti, база в Миккеле будет действовать под руководством штаб-квартиры в Норфолке на Восточном побережье США. При этом город был выбран по нескольким причинам: в нем уже действует штаб финской армии и есть аэропорт. Кроме того, это столица провинции Южное Саво, откуда родом сам Хаккянен.

О подготовке к созданию штаба НАТО в Миккели стало известно весной. Власти Финляндии приняли такое решение «для усиления превентивного сдерживания» на фоне продолжающейся войны в Украине и попыток России спровоцировать миграционный кризис на границе.

Министр обороны Финляндии говорил, что ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск альянса в Миккеле. По его словам, цель состоит в том, чтобы эти силы могли прибывать в республику в «кризисных ситуациях», к которым среди прочего он отнес «напряженную атмосферу на границе».

По данным портала Yle, помимо базы в Миккели, Финляндия может открыть новый штаб НАТО в Рованиеми или Соданкюля.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупредили о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к Североатлантическому альянсу.

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